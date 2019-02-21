Столичный оператор нарастил число госклиентов

Число государственных клиентов компании Tele2 в столичном регионе за минувший год увеличилось на 40%. Об этом рассказали в пресс-службе оператора.
При этом выручка от продажи услуг выросла более чем на 300%, а число пользователей увеличилось на 30%. Компании также удалось выиграть более 200 тендеров на оказание услуг мобильной связи государственным заказчикам.
С оператором работают ГБУ "Малый бизнес Москвы", департамент информационных технологий ХМАО, мэрия Новосибирска, администрации Челябинска, Белгорода и Ижевска, а также мордовский филиал "Почты России".
В пресс-службе компании подчеркнули, что Tele2 предлагает клиентам доступ к своей аналитике "больших данных". Именно сервисы на основе big data оказались самыми доходными по итогам ушедшего года.
Чаще всего государственных заказчиков интересуют отчеты по геоаналитике. Они нужны для учета и контроля массовых перемещений граждан, оптимизации уборки городских территорий, расчета туристических потоков и планирования транспортной инфраструктуры.
По словам директора по развитию корпоративного бизнеса "Tele2 Москва" Натальи Тимощук, государственный сегмент входит в число приоритетных направлений работы компании.
"На начальном этапе становления в московском регионе мы концентрировались на малом и среднем бизнесе, однако с укреплением позиций в столице B2G направление существенно усилилось и мы рады, что теперь крупнейшие структуры России выбирают Tele2", – отметила Тимощук.
Ранее стало известно, что до конца мая абоненты Tele2 смогут посещать закрытые экскурсии биеннале о моде и стиле в фотографии. О в lounge-зоне Tele2 в Манеже гости смогут отдохнуть, зарядить свой телефон и сделать фотографии.
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