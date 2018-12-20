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11:49

Источник назвал причину пропажи связи с космонавтом Прокопьевым

технологии происшествия наука

11:49

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Российский космонавт Сергей Прокопьев мог сам случайно повредить кабель связи в скафандре. Об этом заявил источник в ракетно-космической отрасли, передает РИА Новости. Из-за этого при посадке космического корабля "Союз МС-09" пришлось перейти на резервный канал связи.

"Поврежденный кабель Прокопьев обнаружил после закрытия переходных люков между станцией и кораблем, надевая скафандр. Обстоятельства, при которых кабель был поврежден, будут выясняться. Возможно, космонавт сам повредил кабель, надевая скафандр", – предположил источник агентства.

Пока гермошлемы скафандров были открыты, сообщения от Прокопьева были слышны на Земле через аппаратуру корабля. Перед разделением "Союза" на отсеки гермошлемы закрылись. После этого связь с Центром управления полетами и спасателями вплоть до посадки вел немецкий космонавт Александер Герст. Посадка прошла успешно. Космонавтов эвакуировали из спускаемого аппарата. Они доставили на Землю улики, которые были нужны для расследования причин появления пробоины в их корабле.

В СМИ также появились данные о том, что "Союз МС-09" перелетел расчетную точку посадки на 20 километров.

Ранее стало известно, что Прокопьева допросят следователи и служба безопасности Роскосмоса.

технологии происшествия наука

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