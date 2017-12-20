Самовосстанавливающееся стекло для смартфонов изобрели в Японии

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Коллектив ученых из Токийского университета под руководством Такузо Аиды создал твердый стеклоподобный полимер, который способен сращивать образовавшиеся трещины и царапины. Разработку могут применить для защиты экранов смартфонов и планшетов.

Материал назвали полиэфирная тиомочевина, открытие совершил студент, экспериментировавший с новым типом клея. Исследователи отметили, что особенность разработки – способность одновременно сохранять прочность и залечиваться самостоятельно.

"В большинстве случаев необходим нагрев до высоких температур, от 120° по Цельсию и выше, чтобы поменять структуру сшитых сеток и затянуть трещины", – пояснили ученые. Японское полимерное стекло же может ликвидировать повреждения при небольшом давлении на поверхность. Достаточно соединить разорвавшиеся кусочки руками и крепко их сжать, сообщается в журнале Science.

Ранее ученые из Китая также смогли добиться необычного сочетания гибкости и прочности у металла. Они получили устойчивые капли жидкого материала. В будущем их можно использовать для создания роботов, напоминающих жидкого Терминатора T–1000 из знаменитого фильма Джеймса Кэмерона "Терминатор 2: Судный день".