Самовосстанавливающееся стекло для смартфонов изобрели в Японии

20 декабря, 20:32
Фото: Universal Images Group/JTB Photo
Коллектив ученых из Токийского университета под руководством Такузо Аиды создал твердый стеклоподобный полимер, который способен сращивать образовавшиеся трещины и царапины. Разработку могут применить для защиты экранов смартфонов и планшетов.
Материал назвали полиэфирная тиомочевина, открытие совершил студент, экспериментировавший с новым типом клея. Исследователи отметили, что особенность разработки – способность одновременно сохранять прочность и залечиваться самостоятельно.
"В большинстве случаев необходим нагрев до высоких температур, от 120° по Цельсию и выше, чтобы поменять структуру сшитых сеток и затянуть трещины", – пояснили ученые. Японское полимерное стекло же может ликвидировать повреждения при небольшом давлении на поверхность. Достаточно соединить разорвавшиеся кусочки руками и крепко их сжать, сообщается в журнале Science.
Ранее ученые из Китая также смогли добиться необычного сочетания гибкости и прочности у металла. Они получили устойчивые капли жидкого материала. В будущем их можно использовать для создания роботов, напоминающих жидкого Терминатора T–1000 из знаменитого фильма Джеймса Кэмерона "Терминатор 2: Судный день".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: