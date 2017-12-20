20 декабря, 08:50
Фото: depositphotos/Afotoeu
Минтранс создаст систему контроля и управления дронами. Также в ведомстве будет прописан обязательный стандарт бортового оборудования для беспилотных летательных аппаратов.
До 1 июня 2018 года эксперты должны представить в Минтранс предложения по структуре и содержанию концепции интеграции беспилотников, сообщает газета "Известия". До 1 августа будущего года необходимо разработать концепцию интеграции БВС и АОН в единое воздушное пространство. К этому же сроку следует на конкурентной основе выбрать необходимые для ее реализации технологические решения.
Ранее сообщалось, что регистрация дронов в России начнется не раньше апреля следующего года. Сроки уточнили в минтрансе. Речь идет о процедуре оформления гражданских устройств.
Порядок учета начнут согласовывать в ноябре. Сначала назначат оператора, а затем данные будут вносить в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности. Новые правила для владельцев дронов вступили в силу в июле.
Регистрация обязательна для всех устройств массой от 250 граммов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: