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Минтранс создаст систему контроля и управления дронами. Также в ведомстве будет прописан обязательный стандарт бортового оборудования для беспилотных летательных аппаратов.

До 1 июня 2018 года эксперты должны представить в Минтранс предложения по структуре и содержанию концепции интеграции беспилотников, сообщает газета "Известия". До 1 августа будущего года необходимо разработать концепцию интеграции БВС и АОН в единое воздушное пространство. К этому же сроку следует на конкурентной основе выбрать необходимые для ее реализации технологические решения.

Ранее сообщалось, что регистрация дронов в России начнется не раньше апреля следующего года. Сроки уточнили в минтрансе. Речь идет о процедуре оформления гражданских устройств.

Порядок учета начнут согласовывать в ноябре. Сначала назначат оператора, а затем данные будут вносить в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности. Новые правила для владельцев дронов вступили в силу в июле.

Регистрация обязательна для всех устройств массой от 250 граммов.