20 декабря, 08:34
Фото: ТАСС/Егор Алеев
"Роскосмос" испытает новый спутник-разведчик в 2018 году.
Как рассказал газете "Известия" источник в ракетно-космической отрасли, экспериментальный малый космический аппарат (ЭМКА) разработан корпорацией "ВНИИЭМ" – это один из ведущих разработчиков спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).
Отмечается, что изначально старт планировался на октябрь этого года, но затем дважды откладывался – сначала на ноябрь, затем на декабрь. Смещение графика запуска было связано с решением технических проблем с ЭМКА.
В Минобороны России информацию о разработке такого космического аппарата подтвердили, но от дальнейших комментариев отказались.
Ранее сообщалось, что Роскосмос со следующего года планирует вновь направлять на свой сегмент МКС полный экипаж из трех человек, чтобы подготовиться к перспективной пристыковке нового многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", сообщил гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров.
В настоящее время на Международной космической станции работает экипаж из двух космонавтов.
Уточняется, что решение сократить экипаж до двух человек было принято, чтобы повысить работы российского сегмента МКС с учетом предложений головной организации по пилотируемым космическим комплексам – Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".
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