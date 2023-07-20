Членам ЦИК могут запретить использовать технику Apple на работе

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Распоряжение председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой, которое касается запрета членам ЦИК и сотрудникам аппарата комиссии использовать iPhone и iPad в служебных целях, находится в разработке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦИК РФ.

Памфилова еще в мае рекомендовала всем членам Центризбиркома и сотрудникам аппарата не использовать гаджеты от компании Apple на работе.

"На данный момент распоряжение председателя ЦИК России о запрете использования iPhone и iPad в служебных целях находится в стадии подготовки", – уточнили в пресс-службе.

Накануне стало известно, что сотрудникам Минпросвещения РФ запретили использовать технику Apple на работе. Документ был подписан первым заместителем министра просвещения РФ Александром Бугаевым. Ведомство приняло такое решение в целях реализации Доктрины информационной безопасности России, утвержденной указом Владимира Путина.

Аналогичный запрет будет действовать и в Минцифры РФ. По словам замглавы ведомства Александра Шойтова, сотрудникам запретят использовать iPhone. Он отметил, что смартфоны, произведенные Apple, будут запрещены для служебного пользования.

Запрет на использование техники американской корпорации на работе был распространен и на сотрудников "Ростеха". Уточнялось, что гаджетами от Apple больше не смогут пользоваться 600 тысяч специалистов, в том числе и центральный аппарат, где находится порядка 500 работников.

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