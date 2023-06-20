В России до конца года запустят отечественный браузер "Луна"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России до конца текущего года запустят альтернативный отечественный веб-браузер "Луна". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Инновационная разработка".

В настоящее время браузер находится в стадии открытого тестирования, поэтому пока имеет ограниченный функционал. Тем не менее его можно установить из App Store на устройства под управлением iOS. Позже он станет доступен и для пользователей Android.

Отмечается, что в "Луну" будут встроены российские сертификаты Минцифры и различные сервисы, предназначенные для онлайн-покупок. Также браузер сможет определять проверенный сайты, помечая их зеленым цветом.

Ранее стали известны наиболее популярные браузеры в мире. В тройке лидеров оказались Google Chrome, Safari и Microsoft Edge. Причем первый опережает остальных с большим отрывом – его предпочитают 66,13% пользователей.

