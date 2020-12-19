"ВКонтакте" возобновила работу после сбоя

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Крупнейшая российская социальная сеть "ВКонтакте" полностью возобновила работу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

В сообщении отмечается, что ранее в работе социальной сети произошел сбой.

Как пояснили в пресс-службе, пользователи некоторое время не могли загрузить ряд разделов. Также пользователи социальной сети отмечали проблемы с открытием сайта и отправкой сообщений.

"Но мы оперативно восстановили работу", – заключили в компании.

Ранее сбои произошли в работе сервиса Instagram. У жителей ряда стран не получалось обновить ленту, войти в аккаунт, а также воспользоваться веб-версией Instagram.