В работе соцсети "ВКонтакте" произошел сбой

Фото: depositphotos/Casimiro_PT

Российские пользователи сообщили о сбое в работе социальной сети "ВКонтакте". Жалобы фиксируются на сайте Downdetector.

У большинства пользователей возникают проблемы с открытием сайта. Также фиксируются проблемы с отправкой сообщений.

18 декабря сбои произошли в работе сервиса Instagram. Жители ряда стран, использующие приложение, отметили нарушения в работе популярного сервиса: у многих не получается обновить ленту, войти в аккаунт, а также воспользоваться веб-версией Instagram.