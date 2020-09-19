В работе Telegram в России произошел сбой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россияне пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram. Соответсвующие данные опубликованы на портале Downdetector, который занимается отслеживанием происходящих неполадок на популярных интернет-ресурсах.

Отмечается, что проблемы коснулись пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Иркутске, Владивостоке и некоторых других городах.

При этом более 90 процентов человек заявили о сложностях с подключением, еще около 5 процентов – о невозможности отправить сообщения. Ранее сбои в работе мессенджера уже случались.

2 сентября стало известно о проблемах в работе социальной сети Twitter. Тогда 45 процентов опрошенных заявили о проблемах в работе приложения для iPhone или iPad. Еще 34 процента недовольны функционированием сайта. При этом 20 процентов респондентов сообщили о сбоях в работе приложения для Android.

