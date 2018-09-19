Экс-технический директор "ВКонтакте" оценил нововведения Telegram

19 сентября 2018, 18:42
Фото: depositphotos/Mactrunk
Экс-технический директор "ВКонтакте" Антон Розенберг не исключил, что в новой версии мессенджера Telegram, которая скоро станет доступной пользователям iOS, могут остаться уязвимости.
Приложение переведут на язык программирования Swift, созданный компанией Apple и предназначенный в первую очередь для разработки приложений под их устройства. До этого разработка велась на языке Objective-C. "Приложение должно работать чуть быстрее и чуть экономнее расходовать заряд аккумулятора, но никаких революционных изменений тут не будет", – приводит слова Розенберга RT.
Он отметил, что несмотря на полугодовое тестирование swift-версии мессенджера Telegram X, после запуска могут всплыть какие-то проблемы, оставшиеся ранее незамеченными. При этом в App Store даже критические исправления могут пропустить не сразу, добавил бывший партнер Дурова. По словам эксперта, если полноценного аудита приложения не проводилось, то могут оставаться и уязвимости в части безопасности.
"Для большинства владельцев iPhone изменение должно пройти незамеченным, так что его предварительный анонс скорее всего связан с грядущим выпуском в продажу новых моделей телефонов, а также с отсутствием каких-то других значимых нововведений и прогресса с разработкой блокчейн-платформы TON, первую версию которой обещали выпустить еще во втором квартале текущего года", – полагает Розенберг.
Эксперт также напомнил, что недавно Дуров изменил положение о конфиденциальности, допустив передачу спецслужбам номеров телефонов и IP-адресов пользователей. "Я считаю не лишним в очередной раз напомнить читателям, что у Telegram есть ключи и полный доступ практически ко всей их переписке. Надеюсь, что когда-нибудь, помимо улучшений клиентской части, Telegram изменит и принципы своей работы, чтобы сделать общение через мессенджер действительно безопасным", – подытожил он.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров объяснил новую политику конфиденциальности мессенджера. Обновление связано со вступившими в силу законами Европейского союза, рассказал он. Дуров подчеркнул, что выдача данных возможна только по решению суда, кроме того, ключи шифрования передаваться, как и прежде, не будут.
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