Экс-технический директор "ВКонтакте" оценил нововведения Telegram

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Экс-технический директор "ВКонтакте" Антон Розенберг не исключил, что в новой версии мессенджера Telegram, которая скоро станет доступной пользователям iOS, могут остаться уязвимости.

Приложение переведут на язык программирования Swift, созданный компанией Apple и предназначенный в первую очередь для разработки приложений под их устройства. До этого разработка велась на языке Objective-C. "Приложение должно работать чуть быстрее и чуть экономнее расходовать заряд аккумулятора, но никаких революционных изменений тут не будет", – приводит слова Розенберга RT.

Он отметил, что несмотря на полугодовое тестирование swift-версии мессенджера Telegram X, после запуска могут всплыть какие-то проблемы, оставшиеся ранее незамеченными. При этом в App Store даже критические исправления могут пропустить не сразу, добавил бывший партнер Дурова. По словам эксперта, если полноценного аудита приложения не проводилось, то могут оставаться и уязвимости в части безопасности.

"Для большинства владельцев iPhone изменение должно пройти незамеченным, так что его предварительный анонс скорее всего связан с грядущим выпуском в продажу новых моделей телефонов, а также с отсутствием каких-то других значимых нововведений и прогресса с разработкой блокчейн-платформы TON, первую версию которой обещали выпустить еще во втором квартале текущего года", – полагает Розенберг.

Эксперт также напомнил, что недавно Дуров изменил положение о конфиденциальности, допустив передачу спецслужбам номеров телефонов и IP-адресов пользователей. "Я считаю не лишним в очередной раз напомнить читателям, что у Telegram есть ключи и полный доступ практически ко всей их переписке. Надеюсь, что когда-нибудь, помимо улучшений клиентской части, Telegram изменит и принципы своей работы, чтобы сделать общение через мессенджер действительно безопасным", – подытожил он.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров объяснил новую политику конфиденциальности мессенджера. Обновление связано со вступившими в силу законами Европейского союза, рассказал он. Дуров подчеркнул, что выдача данных возможна только по решению суда, кроме того, ключи шифрования передаваться, как и прежде, не будут.