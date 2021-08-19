Пользователи Facebook смогут встречаться с коллегами в виртуальном пространстве

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Американская корпорация Facebook объявила о запуске приложения Horizon Workrooms, которое позволяет пользователям собираться в виртуальном пространстве и взаимодействовать в условиях, максимально приближенных к реальным. Об этом сообщается на сайте компании.

Скачать ее можно бесплатно в странах, где поддерживается гарнитура Oculus Quest 2. Отмечается, что Россия пока не входит в список стран, куда доставляется такая гарнитура.

Пользователь может присоединиться к встрече, используя персонажа в приложении, или войти в виртуальную комнату с помощью видеозвонка. В созданном пространстве можно будет писать на доске для более продуктивного обсуждения идей, а также общаться с коллегами в режиме реального времени.

Ранее Таганский районный суд Москвы признал законным решение оштрафовать на 17 миллионов рублей компанию Facebook за неудаление запрещенного контента и призывы к экстремизму.

В мае Facebook оштрафовали на 26 миллионов рублей по восьми протоколам за неудаление запрещенного контента, а в июле сумма штрафов составила 6 миллионов.