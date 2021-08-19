Роскомнадзор посчитает объем аудитории и данных в интернете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роскомнадзор разработал методику проведения исследований объема аудитории и данных различных ресурсов в интернете. Соответствующий проект опубликован на портале нормативных правовых актов.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон о едином измерителе аудитории интернет-ресурсов, согласно которому на исследование распространяется зарекомендовавший себя механизм измерения аудитории телеканалов уполномоченной на это организацией.

Исследования проводятся на основе данных, которые получают в результате обработки информации, представленной владельцами информационных ресурсов, а также совокупности данных, формируемых по результатам проводимых уполномоченной организацией исследований объема аудитории.

Аудиторией интернет-ресурсов будут считаться граждане старше 12 лет, проживающие в РФ. Уполномоченная организация должна проводить исследование не реже двух раз в год среди не менее чем 9 тысяч случайно отобранных человек.

Формировать предварительные и окончательные результаты организация должна каждый день. При проведении исследования будут применять социологические методы, а также методы математической статистики, анализа данных и математического моделирования. Результаты должны содержать информацию об объеме аудитории для РФ, ​отдельных федеральных округов, а также для городов Москвы и Санкт-Петербурга.

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