Минобороны опубликовало видео пуска новейшей ракеты "Авангард"

Минобороны впервые показало видео запуска новейшей ракеты "Авангард". Ролик с испытаниями опубликован в Facebook.

Продолжительность видео составляет около минуты. Оно начинается с установки ракеты на стартовой площадке и ее запуска из шахты. Отделение боевого блока от ракеты-носителя и маневрирование при движении к цели показано в виде анимации.

Ранее военное ведомство продемонстрировало пуск ракет "Кинжал", произведенный с истребителя Миг-31. Во время испытаний его сопровождал бомбардировщик ТУ-22М3.