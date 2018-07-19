Опубликовано видео испытания гиперзвуковых ракет "Кинжал"

Минобороны России опубликовало видео учебных пусков новейших гиперзвуковых ракет "Кинжал" с истребителей МиГ-31.

В ролике, показанном на одном из федеральных каналов, видно, как самолет взлетает с аэродрома и запускает ракеты. Истребитель сопровождает бомбардировщик Ту-22М3, также оснащенный "Кинжалами".

"Кинжал" и другие новейшие системы российского оружия были представлены Владимиром Путиным 1 марта в послании Федеральному собранию. Ракета способна развивать скорость в 10 Махов, что позволит ей преодолеть любые системы ПВО и ПРО. Дальность полета снаряда составляет до двух тысяч километров. Ракета может доставлять ядерные и обычные боезаряды.