Онлайн-сервисы для бизнеса стали востребованы у столичных предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Компания МТС отметила существенный рост спроса на услуги связи и цифровые решения для малого и среднего бизнеса в Москве.

Сообщается, что данная тенденция появилась после открытия торговых центров и предприятий бытовых услуг. Так, с 9 июня количество заявок от представителей МСП увеличилось на 170% по сравнению с аналогичным периодом апреля и мая.

Кроме того, на 110% выросла численность новых бизнес-пользователей сим-карт. Рост в 20% отмечается и в потреблении облачных сервисов. Сервис проведения рекламных и маркетинговых кампаний, предоставляющий возможность обработки больших данных и использования более 200 фильтров для таргетинга сообщений, также вырос в спросе в четыре раза.

Отмечается, что потребность в таком продвижении сохранялась на высоком уровне и во время режима самоизоляции. Преимущество сервиса заключается в возможности работать удаленно и с минимальным бюджетом.

Так, за время режима самоизоляции число пользователей выросло на 20% за год. С 16 июня 2019 года отмечается увеличение спроса в три раза. Основными потребителями услуг сервиса являются компании из таких сфер, как финансовые услуги, ретейл, ресторанный бизнес, красота и здоровье.

Директор департамента по работе с бизнес-рынком столичного региона МТС Сергей Козерод отметил, что цифровые сервисы компании могут помочь в выходе предприятий на прежний уровень эффективности.

"Мы рады, что Москва постепенно входит в докарантинный ритм жизни, что открываются магазины, музеи и парки, восстанавливают работу различные предприятия. Для бизнеса важно быстрее выйти на прежний уровень эффективности, и цифровые сервисы помогут в этом", – сказал Козерод.

Также он рассказал, какие преимущества для МСП появились в компании МТС.

"С 15 июня мы вывели для малого и среднего бизнеса тариф "Расчетливый выбор" с экономией средств на связь до 50%. И сохраняем введенные в период самоизоляции специальные условия на самые востребованные цифровые сервисы и облачные решения, которые помогут предпринимателям быстрее вывести свой бизнес из временного кризиса", – подчеркнул Козерод.

Ранее компания МТС открыла современный салон в столичном аэропорту Домодедово. Москвичи и гости города смогут оперативно решать вопросы, которые касаются связи в путешествиях.