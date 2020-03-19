Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

16:20

В России может появиться первый онлайн-счетчик операций по трансплантации органов

технологии медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Академик РАН Сергей Готье рассказал о возможности появления счетчика трансплантаций, который будет работать в режиме онлайн, сообщает Агентство "Москва".

Он отметил, что программа будет отображать на сайте зарегистрированные органные донорства. Таким образом, можно будет проконтролировать, "сколько, каких трансплантаций и кому произведено в Российской Федерации".

Готье рассказал, что в настоящий момент эта система совершенствуется. Пилотный проект будет готов через неделю.

"Система сейчас совершенствуется, и пилотный проект буквально со следующей недели будет работать. Он будет нести больше функций, чем существующая система. Там будет сосредоточен и единый лист ожидания и, соответственно, будет регистрация тех или иных событий в трансплантации", – отметил Готье.

30 декабря 2019 года врачи ГКБ № 52 осуществили первую в Москве пересадку донорского костного мозга. До этого подобные операции проводили лишь в крупных федеральных центрах.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика