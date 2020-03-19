В России может появиться первый онлайн-счетчик операций по трансплантации органов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Академик РАН Сергей Готье рассказал о возможности появления счетчика трансплантаций, который будет работать в режиме онлайн, сообщает Агентство "Москва".

Он отметил, что программа будет отображать на сайте зарегистрированные органные донорства. Таким образом, можно будет проконтролировать, "сколько, каких трансплантаций и кому произведено в Российской Федерации".

Готье рассказал, что в настоящий момент эта система совершенствуется. Пилотный проект будет готов через неделю.

"Система сейчас совершенствуется, и пилотный проект буквально со следующей недели будет работать. Он будет нести больше функций, чем существующая система. Там будет сосредоточен и единый лист ожидания и, соответственно, будет регистрация тех или иных событий в трансплантации", – отметил Готье.

30 декабря 2019 года врачи ГКБ № 52 осуществили первую в Москве пересадку донорского костного мозга. До этого подобные операции проводили лишь в крупных федеральных центрах.