В Instagram появилась функция покупки товаров внутри приложения

Команда Instagram объявила о начале закрытого бета-тестирования новой функции Checkout, которая будет позволять пользователям социальной сети покупать товары внутри приложения. О нововведении сообщает News.ru.
Для оплаты покупки необходимо перейти на страницу бренда, выбрать изображение с желаемой вещью и нажать на нее. После этого Instagram переходит на страницу товара. Там можно будет выбрать цвет и размер одежды.
Во время первой покупки социальная сеть просит ввести имя, электронную почту, платежную информацию и адрес доставки. Затем эта информация автоматически сохраняется в системе.
Также приложение отслеживает товар, присылает уведомления об отправке и доставке. Checkout сейчас доступен только на территории США. Сейчас в список брендов, подключивших новинку, вошли 23 компании.
В феврале Instagram начал работу над сервисом для сбора пожертвований. Речь идет о возможности размещать в Stories специальный стикер со ссылкой на благотворительную организацию.
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