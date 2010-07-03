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16:28

В Instagram появилась функция покупки товаров внутри приложения

технологии

16:28

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Фото: depositphotos/2nix

Команда Instagram объявила о начале закрытого бета-тестирования новой функции Checkout, которая будет позволять пользователям социальной сети покупать товары внутри приложения. О нововведении сообщает News.ru.

Для оплаты покупки необходимо перейти на страницу бренда, выбрать изображение с желаемой вещью и нажать на нее. После этого Instagram переходит на страницу товара. Там можно будет выбрать цвет и размер одежды.

Во время первой покупки социальная сеть просит ввести имя, электронную почту, платежную информацию и адрес доставки. Затем эта информация автоматически сохраняется в системе.

Также приложение отслеживает товар, присылает уведомления об отправке и доставке. Checkout сейчас доступен только на территории США. Сейчас в список брендов, подключивших новинку, вошли 23 компании.

В феврале Instagram начал работу над сервисом для сбора пожертвований. Речь идет о возможности размещать в Stories специальный стикер со ссылкой на благотворительную организацию.

технологии

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