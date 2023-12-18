Российское юрлицо Spotify прекратило работу

Фото: ТАСС/www.imago-images.de/IMAGO/M.i.S./Bernd Feil

Единственное юридическое лицо стримингового музыкального сервиса Spotify в России прекратило работу спустя девять лет после создания. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Единого госреестра юридических лиц, компания была ликвидирована 14 декабря этого года, а зарегистрирована в РФ с 13 января 2014 года.

Spotify перестал работать в России с 11 апреля. До этого у пользователей была возможность скачать персональные данные, а также удалить свой аккаунт.

Решение о приостановке деятельности на территории РФ в компании объяснили действующим в стране законом об уголовной ответственности за фейки о деятельности ВС РФ.