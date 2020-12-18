Все запущенные на ракете "Союз" спутники OneWeb успешно выведены на орбиту

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Британские спутники OneWeb успешно выведены на орбиту. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Всего было запущено 36 британских спутников. Их запустили с космодрома Восточный на ракете "Союз-2.1б".

"OneWeb выведены разгонным блоком "Фрегат" на расчетные орбиты. Миссия завершена успешно", – написал Рогозин.

Ранее космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал уникальные кадры выхода в открытый космос. Вместе с командиром экспедиции Сергеем Рыжиковым он провел за бортом МКС 6 часов 47 минут.