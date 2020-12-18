В работе приложения Instagram произошел сбой

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Сбои произошли в работе сервиса Instagram. Об этом сообщается на сайте Downdetector.

Жители ряда стран, использующие приложение, отметили нарушения в работе популярного сервиса: у многих не получается обновить ленту, войти в аккаунт, а также воспользоваться веб-версией Instagram.

Ранее сбой произошел в работе приложения 12 декабря в 4:33 по московскому времени. О проблемах заявили пользователи из США, Великобритании, Франции, Венгрии и других стран.