В гаджетах появится агрегатор с бесплатными сайтами – СМИ

10:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
В перечень отечественных программных продуктов, которые будут предустановлены на гаджеты, войдет приложение, объединяющее сайты с бесплатным доступом. Об этом сообщает газета "Известия".
В материале говорится, что всего в список предустанавливаемого российского ПО на гаджеты войдет около 27 приложений. В это число включили агрегатор, объединяющий сайты с бесплатным доступом.
По данным издания, в список попали "Яндекс.Браузер", поисковая система "Яндекс", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", ICQ, голосовой ассистент "Маруся", "Новости Mail.ru", "OK Live", "ВКонтакте", "Одноклассники", "МойОфис Документы", "МойОфис Стандартный. Домашняя версия", Kaspersky Internet Security, Mir Pay и "Госуслуги".
Постановление правительства, которое касается предустановки российского ПО, опубликовали 23 ноября. В перечень устройств включили смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры, ноутбуки и умные телевизоры. На них будут загружать российские поисковики и интернет-браузеры, соцсети, сервисы электронной почты и иные приложения.
Российское программное обеспечение будут устанавливать на все гаджеты в стране
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