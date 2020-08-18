Концерн "Калашников" представит подключающееся к смартфону smart-ружье

Фото: скриншот видео vk.com/kalashnikovgrp

Российский концерн "Калашников" презентует на форуме "Армия" первое в РФ smart-ружье. Особенность разработки в том, что она может синхронизироваться с мобильными устройствами, говорится на странице "ВКонтакте".

"Первое SMART-ружье в инновационном дизайне! Уникальная разработка на базе надежного гладкоствольного ружья МР-155 с возможностью синхронизации с гаджетами", – заявили в пресс-службе концерна. Данное ружье выполнили в футуристичном дизайне.

Форум "Армия-2020", который будет идти с 23 по 29 августа, пройдет в подмосковном парке "Патриот".

Ранее сообщалось, что новый автомат АК-19 в калибре НАТО создал "Калашников". Автомат создан на базе АК-12 в калибре НАТО 5,56 миллиметра.