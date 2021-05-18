Apple объявила дату начала продаж новых iMac и iPad Pro в России

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Апрельские новинки Apple покупатели из России смогут приобрести уже с 21 мая. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

В продажу поступят три новые версии iMac. Российские пользователи смогут купить компьютер в одном из семи цветов. Базовый вариант с процессором M1, 8 гигабайтов оперативной памяти и 256 гигабайтов постоянной обойдется в 129 990 рублей.

Цены на планшеты iPad Pro на той же платформе стартуют от 77 990 рублей за 11-дюймовую и 106 990 рублей за 12,9-дюймовую модель. Тем, кто выберет сделать заказ на сайте Apple, предлагают выполнить бесплатную гравировку на корпусе.

Телевизионная приставка Apple TV 4K на 16 гигабайтов обойдется в 16 990 рублей.

Ранее стало известно, что Apple представит новую iOS 15 на Всемирной конференции разработчиков Worldwide Developers Conference 7 июня. Отмечается, что пользователи "яблока" смогут управлять поведением уведомлений в зависимости от занятий владельцев.

Кроме того, в планшетной версии операционной системы домашний экран и экран блокировки будут улучшены.