Портал "Объясняем.рф" запустил бота-помощника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россияне могут получить ответы на интересующие вопросы с помощью чат-бота "Помощник Объясняем.рф", который доступен в Telegram, Viber и соцсети "ВКонтакте". Об этом сообщили в пресс-службе АНО "Национальные приоритеты".

Заместитель гендиректора организации Михаил Шумаков рассказал, что россияне каждый день присылают множество вопросов на ресурсы "Объясняем.рф". Они интересуются ценами на товары, производством лекарств, кредитными каникулами и многим другим.

"Мы собираем наиболее популярные вопросы, группируем их по темам и вместе с министерствами и ведомствами готовим общие ответы, которые и публикуются на ресурсах "Объясняем.рф", – цитирует Шумакова ТАСС.

После подписки на сервис пользователи могут получить доступ к официальным комментариям российского правительства, ведомств, министерств, экспертов, полезным контактам и ссылкам. В частности, через помощника россияне могут получить оперативную и актуальную информацию о медикаментах, новых мерах поддержки, контроле цен за социально важными продуктами и многом другом. Кроме того, в новом чат-боте появилась функция выбора тематической рубрики и поиска ответа на определенный вопрос.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил о запуске в России ресурса "Объясняем.рф". На портале публикуется только проверенная информация обо всех сферах жизни на фоне фейков и непроверенных данных.