Портал "Объясняем.рф" запустил бота-помощника

11:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Россияне могут получить ответы на интересующие вопросы с помощью чат-бота "Помощник Объясняем.рф", который доступен в Telegram, Viber и соцсети "ВКонтакте". Об этом сообщили в пресс-службе АНО "Национальные приоритеты".
Заместитель гендиректора организации Михаил Шумаков рассказал, что россияне каждый день присылают множество вопросов на ресурсы "Объясняем.рф". Они интересуются ценами на товары, производством лекарств, кредитными каникулами и многим другим.
"Мы собираем наиболее популярные вопросы, группируем их по темам и вместе с министерствами и ведомствами готовим общие ответы, которые и публикуются на ресурсах "Объясняем.рф", – цитирует Шумакова ТАСС.
После подписки на сервис пользователи могут получить доступ к официальным комментариям российского правительства, ведомств, министерств, экспертов, полезным контактам и ссылкам. В частности, через помощника россияне могут получить оперативную и актуальную информацию о медикаментах, новых мерах поддержки, контроле цен за социально важными продуктами и многом другом. Кроме того, в новом чат-боте появилась функция выбора тематической рубрики и поиска ответа на определенный вопрос.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил о запуске в России ресурса "Объясняем.рф". На портале публикуется только проверенная информация обо всех сферах жизни на фоне фейков и непроверенных данных.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: