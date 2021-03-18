Легендарный iPhone лишился поддержки мессенджера WhatsApp

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iOS версии 9 исключена из поддержки последнего обновления мессенджера WhatsApp. Об этом сообщает WABetaInfo.

Уточняется, что iOS 9 стала последней для смартфона iPhone 4s, вышедшего в 2011 году. Кроме того, для WhatsApp 2.21.50 теперь минимум нужны гаджеты на Android 4.0.3, KaiOS 2.5.1 и новее.

До того как WhatsApp перестанет запускаться на iPhone 4s, их владельцам рекомендуют сохранить чаты и переписки.

Ранее в приложении WhatsApp стали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности. Если пользователь откажется от условий, его учетная запись будет сохранена, но доступа к полной функциональности приложения уже не будет.