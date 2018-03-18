В день выборов на сайт ЦИК была совершена DDOS-атака с IP-адресов 15 стран

Фото: ТАСС/DPA/Silas Stein

Сайт Центральной избирательной комиссии РФ в день выборов президента, 18 марта, подвергся DDoS-атаке с IP-адресов из 15 стран. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"18 марта у нас с 2 до 5 часов ночи была отражена компьютерная атака на сайт, типа "отказ на обслуживание". Пик атаки пришелся на 02:20 по московскому премени. Источники атаки были расположены в 15 странах", – сказала она, передает ТАСС.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что различные акции, включая кибероперации, направленные на нарушение работоспособности системы ГАС "Выборы", могут усилиться в преддверии выборов президента России.

Именно поэтому, отметил он, важно обеспечить строгое соблюдение требований по подключению информационных ресурсов и критических инфраструктур к компьютерным сетям общего пользования, в первую очередь к сети интернет.