Сбой произошел в работе Office 365 от Microsoft

Сбой произошел 18 февраля в работе платформы Office 365 от компании Microsoft. Об этом сообщается на сайте Downdetector, который следит за регулярностью неполадок на популярных интернет-площадках.
Как уточнили аналитики сайта, проблемы в работе Office 365 были зафиксированы в 08:53 по времени Восточного побережья США, то есть в 16:53 по Москве.
Отмечается, что трудности чаще всего испытывали пользователи в США, Германии, Франции, а также в Швейцарии, Литве, Швеции и Великобритании. О неполадках в работе платформы также заявили жители Италии, Австрии и Индии.
По данным сайта, 51% пользователей отмечают проблемы с подключением к серверу. Кроме того, 38% столкнулись со сложностями при входе в систему и еще 10% пожаловались на неполадки в Outlook.
Ранее Downdetector сообщил о массовом сбое в работе Instagram. На проблемы жаловались пользователи приложения по всему миру. Тогда 58% жалоб касались загрузки новых публикаций в ленте. Еще 22% пользователей заявили о сложностях со входом в аккаунт.
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