В России предложили отменить плату за некачественную связь

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Ввести минимальный порог качества услуг связи предлагают в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Специалисты уже начали готовить проекты изменений, сообщает РБК со ссылкой на замглавы ведомства Олега Иванова.

Поправки могут внести в правила оказания различных услуг связи. Отмечается, что если качество связи не дотянет до установленных пределов, абонент сможет за нее не платить.

При этом назвать точные сроки подготовки изменений Иванов затруднился. Он отметил, что, скорее, всего это произойдет через год, поскольку у Минкомсвязи есть другие, более актуальные задачи.

Ранее министерство поддержало законопроект об автономной работе рунета. Ожидается, что Госдума может принять документ в первом чтении, так как в нем нет критических моментов, однако много замечаний.