Военный эксперт рассказал о достоинствах модернизированной пушки "Малка"

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Военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik рассказал о преимуществах модернизированной самоходной пушки "Малка" – одной из самых мощных в мире.

По словам эксперта, "Малка" может стрелять тактическими ядерными боеприпасами на большое расстояние. При этом он подчеркнул, что нынешняя борьба с террористами не предполагает их применения.

"Но на всякий пожарный случай такой боеприпас существует для этого орудия, кроме осколочно-фугасных и кассетных боеприпасов. Такие орудия входят в резерв Верховного главнокомандования", – отметил Литовкин.

Он добавил, что дальнобойное орудие позволяет прорывать даже очень глубокую и насыщенную оборону противника. Однако сегодня их применение ограничено, поскольку таких задач в современных боях почти нет.

"Но это не значит, что завтра не возникнет такая потребность. Пушки всегда нужны, потому что именно у пушек самая высокая точность, пушки всегда попадают в цель", – заключил эксперт.

САУ 2С7М "Малка" – модернизированный вариант орудия 2С7 "Пион". До сегодняшнего дня она остается одной из мощнейших пушек в мире с калибром 203 миллиметра. Орудие может стрелять бетонобойными, химическими снарядами, а также спецбоеприпасами с ядерным зарядом.

