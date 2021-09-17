Apple приостановила работу сервиса "Частный узел" в России

Фото: depositphotos/bernardbodo

Функция "Частный узел" на устройствах Apple, которая позволяет скрыть свой IP-адрес, больше недоступна для российских пользователей, соответствующее сообщение появилось на гаджетах в четверг, 16 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам пользователей, функция перестала работать на устройствах с предрелизными iOS 15 и macOS 12 Monterey и активированным iCloud+. Спустя 10 минут после ее активации гаджет выдает сообщение, что "Частный узел" не поддерживается в этой стране.

Функция представляет собой более удобный аналог сервисов VPN, интегрированный в операционную систему. По задумке Apple, "Частный узел" должен защищать пользователей от рекламного отслеживания.

Как сообщалось, компания Apple презентовала новые продукты 14 сентября. В их числе iPhone 13, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max, iPad 2021 года, Apple Watch 7. Своими первыми впечатлениями после презентации поделился обозреватель Андрей Рассказов.