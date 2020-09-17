Аналитики ожидают спрос на смартфоны после пандемии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По итогам этого года в мире прогнозируется увеличение спроса на недорогие смартфоны, однако в долгосрочной перспективе ситуация поменяется. Таким выводом поделились аналитики International Data Corporation на сайте организации.

В условиях нестабильной экономической ситуации из-за пандемии потребители стали покупать мобильные телефоны стоимостью от 100 до 400 долларов. На такие устройства пришлось 60% спроса, при этом до конца 2020 года доля таких мобильных может возрасти.

Из доклада консалтинговой компании следует, что по итогам 2020 года будет продано смартфонов на общую сумму 422 миллиарда долларов. В 2019 году было реализовано телефонов на 458 миллиардов долларов.

Отмечается, что рост уровня безработицы и неопределенность на рынке труда повлияли на покупательские модели людей.

Ранее компания Apple представила обновленную версию iOS. Американская корпорация для борьбы со шпионажем также ввела функцию, которая станет отображать специальный индикатор в правом верхнем углу экрана.