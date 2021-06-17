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Москва 24

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Технологии

17:17

В Apple назвали главное преимущество iOS перед Android

технологии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Apple Тим Кук назвал невозможность устанавливать на iPhone и iPad приложения из сторонних источников главным преимуществом iOS. Об этом сообщает "Газета.ру".

Эксперт пояснил, что это гарантирует высокую степень защиты данных и конфиденциальности пользователей операционной системы. В качестве подтверждения своим словам он привел открытость Android, для которой на данный момент, по его словам, существует в 47 раз больше вредоносного ПО, чем для iOS.

Ранее Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов за злоупотребление доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS.

Специалисты уточнили, что это привело к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам компании и ухудшению условий распространения продуктов конкурентов.

ФАС оштрафовала компанию Apple на 906 млн рублей

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