Россиян предупредили о росте кибератак для получения доступа к iPhone

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России за последние два года было обнаружено свыше пяти тысяч доменов для фишинговых атак, направленных на пользователей для получения доступа к iPhone и популярным сервисам Apple, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Group-IB.

При этом специалисты уточняют, что в ближайшее время ожидается рост числа атак в связи с ограничением некоторых сервисов Apple.

В пресс-службе рассказали, что злоумышленники активно предлагают пользователям пополнить счет в Apple Store и iTunes с помощью специальных виртуальных карт на суммы 1 000, 2 500, 5 000, 5 500 и 6 000 рублей.

Для совершения покупки кода они просят на фишинговом сайте указать электронную почту и данные банковской карты. После этого все данные и деньги оказываются у мошенников.

Также злоумышленники предлагают пользователям вернуть возможность расплачиваться за товары и услуги с помощью ApplePay. В результате манипуляций аферисты могут получить доступ к iCloud, App Store, Apple Music, iMessage и FaceTime.

"На фоне ограничений работы некоторых сервисов Apple уже в ближайшее время можно ожидать всплеска активности интернет-мошенников – мы видим, как появляются новые сценарии, домены под фишинг, предложения об аренде инструментов", – рассказала старший аналитик CERT-GIB Юлия Зинган.

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