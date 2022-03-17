Роскомнадзор не ограничивал работу WhatsApp в России

15:33
Фото: depositphotos/Mykola
Роскомнадзор не ограничивает работу мессенджера WhatsApp на территории России, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу РКН.
В ведомстве уточнили, что неполадки в работе WhatsApp наблюдаются по всему миру.
"Роскомнадзор не связывает сбои в работе сервиса с ограничениями других ресурсов Meta Platforms (Facebook и Instagram)", – отмечается в сообщении.
Большинство жалоб на плохую работу мессенджера было зафиксировано в 11:51 по московскому времени. Более 60% пожаловались на неполадки с подключением к серверу, 24% столкнулись с трудностями при отправке сообщений, у 11% возникли сложности с работой приложения.
Ранее Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России. Решение о блокировке было принято из-за снятия запретов в Facebook и Instagram на призывы к насилию против российских военных.
Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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