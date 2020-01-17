Робот-чиновник начал работать в администрации пермского губернатора

Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края

Робот-чиновник начал работать в администрации губернатора Пермского края. Устройство способно выполнять функции секретаря на ресепшене, сообщает РИА Новости.

"Робот-консьерж начал проводить консультации, выдавать пропуска и записывать на прием в здании администрации губернатора Пермского края. Пока идет техническое тестирование и отладка рабочих процессов", – объяснили в пресс-службе губернатора.

Пресс-секретарь компании, в которой заказали устройство, заявил, что робот позволяет оптимизировать сразу несколько процессов. Например, при наличии записи на прием он выдаст пропуск за 6 секунд после сканирования паспорта.

Как рассказали в пресс-службе главы региона, робот еще проходит техническое тестирование. Имя устройству пока не придумали.

По мнению проректора по международным программам и цифровым инновациям Московского физико-технического института Алексея Малеева, роботы-помощники появятся в домах граждан уже через 10-15 лет. Ожидается, что машины возьмут на себя хозяйственные дела.

