В США назвали цену истребителя шестого поколения

Цена нового истребителя ВВС США, который должен прийти на смену F-15C/D и F-22, достигает 300 миллионов долларов. Такие цифры приводит Defense News.
Как отмечает издание, столь высокая стоимость объясняется как уникальными характеристиками новой модели, так и неумением американских ВВС укладываться в бюджет при разработке истребителей-невидимок. По информации Defense News, Штатам потребуется более 400 таких истребителей, чтобы обновить "хребет" ВВС.
Уточняется, что первый истребитель шестого поколения поступит на вооружение американской армии в 2030 году. Он будет обладать большей дальностью, чем F-22, пишут СМИ.
Ранее авиаконструктор объяснил, в чем состоит превосходство российского истребителя СУ-57 над американскими F-22 и F-35. По мнению эксперта, F-22 уступает российскому самолету по возможностям уничтожения наземных целей, а F-35 по маневренности слабее не только Су-57, но и самолетов четвертого поколения.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.