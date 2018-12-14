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16 декабря, 22:35

В США назвали цену истребителя шестого поколения

технологии за рубежом

16 декабря, 22:35

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Фото: AP/Phelan M. Ebenhack

Цена нового истребителя ВВС США, который должен прийти на смену F-15C/D и F-22, достигает 300 миллионов долларов. Такие цифры приводит Defense News.

Как отмечает издание, столь высокая стоимость объясняется как уникальными характеристиками новой модели, так и неумением американских ВВС укладываться в бюджет при разработке истребителей-невидимок. По информации Defense News, Штатам потребуется более 400 таких истребителей, чтобы обновить "хребет" ВВС.

Уточняется, что первый истребитель шестого поколения поступит на вооружение американской армии в 2030 году. Он будет обладать большей дальностью, чем F-22, пишут СМИ.

Ранее авиаконструктор объяснил, в чем состоит превосходство российского истребителя СУ-57 над американскими F-22 и F-35. По мнению эксперта, F-22 уступает российскому самолету по возможностям уничтожения наземных целей, а F-35 по маневренности слабее не только Су-57, но и самолетов четвертого поколения.

технологии за рубежом

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