Геоданные со спутников начнут продавать

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В России начнут продавать геоданные со спутников. Этот сервис в ближайшее время частным компаниям и гражданам представят "Российские космические системы"(РКС). Об этом сообщает газета "Известия".

Заказчики смогут получать на свой компьютер или смартфон снимки и отчеты о том, как идут стройки жилых объектов, о лесовырубках и незаконных свалках. Космические снимки могут также пригодиться как доказательная база в суде.

После заключения договора об оказании услуг, под пользователя и его запрос специалисты РКС адаптируют математическую модель для обработки информации. Предоставлением аналитики займется компания "Терра Тех".

Затем на компьютер или смартфон заказчика будет установлен специальный интерфейс. Сервис будет посуточно давать информацию о происходящем.

С помощью сервиса также возможно выявлять не поставленные на кадастровый учет объекты недвижимости, рассчитывать потенциальный объем недополученного имущественного и земельного налога в бюджет муниципальных образований. В ближайшее время действующие сервисы будут дополнены технологией автоматического распознавания с использованием нейросетей для оценки состояния лесного фонда, карьеров, свалок и строительства.

Часть вырученных денег будет использована для совершенствования систем зондирования земли. В РКС пояснили, что стоимость услуги будет определяться в индивидуальном порядке в зависимости от объема запрашиваемой информации.

Доступ к данным со спутников и анализу можно будет получить через облако (заказчику предоставят вход в нужный ему отдел облачного хранилища).

Интерфейс сервиса покажут в рамках аэрокосмического салона МАКС-2019 в Жуковском.

В 2018 году объем международного рынка услуг в области геоинформационных систем и геоаналитики составил около 16 миллиардов долларов. К 2025 году его объем будет составлять от 24 до 28 миллиардов долларов. К этому моменту ГИС и геоаналитика могут стать одним из основных источников объективных данных о реализации проектов в различных отраслях.

