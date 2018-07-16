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Технологии

16 июля, 18:17

Tele2 зафиксировала рост трафика в сервисе для просмотра кино в пятницу 13-ого

технологии

Фото: depositphotos/GaudiLab

Оператор мобильной связи Tele2 сравнил потребление трафика в приложении "Tele2 TV" в пятницу, 13-ого за последние три года с обычным последним днем недели.

Так, спрос на фильмы ужасов в этот мистический день вырастает в среднем в пять раз, на триллеры – в три раза.

Особенно спрос на хорроры и триллеры заметен в вечернее время. 13 июля интерес к фильмам ужасов увеличился в 5,5 раз, при этом число просмотров этой категории фильмов осталось на уровне аналогичного показателя за предыдущую апрельскую пятницу, 13-го.

Самыми популярными в этот "мистический" день стали фильмы "Пила: Игра на выживание", "Другие", "Ведьма из Блэр: Новая глава, "Дом моих кошмаров и "Джиперс Криперс 3".

"Tele2 TV" – это сервис для просмотра российских и зарубежных телеканалов, фильмов и сериалов на экране мобильного устройства. Приложение доступно всем абонентам оператора на территории России.

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