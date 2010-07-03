ЦИК России запустит новые онлайн-сервисы

Центральная избирательная комиссия России протестирует и запустит новые онлайн-сервисы, сообщает газета "Известия".
В частности, на портале госуслуг можно будет регистрироваться в качестве кандидата на выборах, назначать наблюдателей, участвовать в формировании избиркомов и заводить специальные избирательные счета онлайн.
По словам члена ЦИК Антона Лопатина, участников избирательного процесса избавят от необходимости каждый раз ходить в избирательную комиссию, имея личный кабинет на портале Госуслуг.
Что касается избирателей, им разрешат подавать заявки на голосование по месту нахождения. Сведения о месте и дате проведения выборов, о кандидатах и расходовании ими средств из своих фондов будут доступны онлайн. Это, считает Лопатин, должно обеспечить открытость и доступность избирательной системы, тем самым повысив к ней доверие.
Проект будут реализовывать в два этапа: сервисы информирования появятся до единого дня голосования 8 сентября 2019 года, остальные – к парламентским выборам 2021 года.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.