ЦИК России запустит новые онлайн-сервисы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центральная избирательная комиссия России протестирует и запустит новые онлайн-сервисы, сообщает газета "Известия".

В частности, на портале госуслуг можно будет регистрироваться в качестве кандидата на выборах, назначать наблюдателей, участвовать в формировании избиркомов и заводить специальные избирательные счета онлайн.

По словам члена ЦИК Антона Лопатина, участников избирательного процесса избавят от необходимости каждый раз ходить в избирательную комиссию, имея личный кабинет на портале Госуслуг.

Что касается избирателей, им разрешат подавать заявки на голосование по месту нахождения. Сведения о месте и дате проведения выборов, о кандидатах и расходовании ими средств из своих фондов будут доступны онлайн. Это, считает Лопатин, должно обеспечить открытость и доступность избирательной системы, тем самым повысив к ней доверие.

Проект будут реализовывать в два этапа: сервисы информирования появятся до единого дня голосования 8 сентября 2019 года, остальные – к парламентским выборам 2021 года.