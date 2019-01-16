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09:50

В России выпустили программу для определения характера человека по переписке

технологии

09:50

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Фото: depositphotos/ninann

Специалисты компании "СерчИнформ" создали компьютерную программу ProfileCenter, способную определить характер человека на основе его переписки по электронной почте, в соцсетях и мессенджерах, пишут "Известия".

Для корректного анализа программе нужно не менее 20 тысяч слов. Затем текст очищается от ненужной информации – цитат, цифр, слов с орфографическими ошибками, профессиональных терминов и сокращений. При определении характера человека программа учитывает использование им прилагательных с эмоциональной окраской, глаголов, восклицательных знаков, троеточий, смайлов, длину предложений и другие детали переписки. Например, частое употребление слова "кровь" или производных от него может свидетельствовать о повышенной агрессивности или тревожности человека.

Чтобы понять, насколько корректно работает программа, авторы сравнили ее выводы с отчетом профессиональных психологов. Проанализировав характеры нескольких тысяч человек, в 75-80% случаев выданные психологами и машиной характеристики совпали.

Сейчас разработчики "СерчИнформ" работают над программой, которая определит характер человека по особенностям набора текста и изменению скорости печати.

технологии

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