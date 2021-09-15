Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера

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В работе мессенджера Telegram произошел сбой, о проблемах сообщают пользователи из разных стран. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

К 14:48 по московскому времени сервис зарегистрировал 333 жалобы. 52 процента пользователей сообщили о неполадках при подключении, 35 процентов пожаловались на проблемы с подключением сервера и 13 процентов – на проблемы с отправкой сообщений.

Жалобы продолжают поступать от пользователей из России, Украины, Великобритании и других стран.

Ранее пользователи "Билайна" сообщали о проблемах в работе сотового оператора. Было зафиксировано 295 жалоб от абонентов Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Волгограда и некоторых других городов.

