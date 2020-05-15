Число компьютеров в столичных домах выросло на 55% во время самоизоляции

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Компания МТС проанализировала изменения в домашних сетях жителей Москвы в период самоизоляции. Эксперты отметили существенный прирост пользователей из-за дистанционной учебы и работы.

За два месяца самоизоляции, как установили аналитики, на 6% выросло количество ноутбуков, компьютеров, игровых приставок и голосовых ассистентов. Кроме того, почти две трети домохозяйств используют четыре устройства или более, что составляет 75-процентный прирост в сравнении с мартом нынешнего года.

Самый большой рост пришелся на компьютеры и ноутбуки – их число выросло на 55%. Такой показатель объясняется многофункциональностью устройств – на них можно как работать и учиться, так и играть в онлайн-игры.

Также вырос спрос на образовательные онлайн-ресурсы. Он увеличился в 3,8 раза. Аналитики обратили внимание и на возросшее вдвое количество обращений к киберспортивным и геймерским платформам, услугам видеоконференцсвязи и сервисам для удаленной работы.

"Общее число смартфонов, которые составляют более половины от всех активных девайсов в домашних сетях, а также различных умных бытовых приборов со встроенными Wi-Fi-модулями, датчиков систем управления умным домом, камер видеонаблюдения осталось без изменений", – указали в компании.

Умные колонки и голосовые ассистенты в домашних сетях занимают 12-процентную долю, а игровые консоли – почти 7%. В исследовании отмечается 22-процентное снижение интереса к носимым устройствам в связи с меньшей востребованностью.

Аналогичная снижающаяся тенденция отмечена в отношении приставок SmartTV. Это явление специалисты объясняют переездом значительного числа горожан в Московскую область или иные регионы на дачи.

По результатам исследования ВЦИОМ, 61% опрошенных россиян удаленная работа не понравилась либо совершенно, либо в значительной степени. Граждане жалуются на возросшие объемы работы, маломощное оборудование и сложности в концентрации.

