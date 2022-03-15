Предлагающие проверку банковских карт сайты являются мошенническими – Роскачество

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Сайты, которые предлагают проверку скомпрометированных банковских карт, являются мошенническими. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества.

По данным ведомства, подобного официального сервиса не существует. Специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рекомендовал пользователям не вводить данные карты на сомнительных сайтах и не диктовать их при подозрительных телефонных разговорах.

Сайты с предложениями о проверке банковских карт пользователя стали появляться после распространения информации о том, что злоумышленники слили в теневой интернет данные более чем 100 тысяч карт.

"Фейковые сайты имеют схожую структуру: держателю карты предлагают ввести данные своих карт якобы для проверки того, не попали ли они в руки злоумышленника. <…> После ввода своих платежных данных пользователь передает свои данные мошенникам, списание средств с карты может произойти сразу", – говорится в сообщении.

В Роскачестве добавили, что данные могут попасть в руки мошенников при использовании бесплатного или не очень популярного VPN.

Ранее в Wildberries заявили, что личные данные клиентов и платежная информация не пострадали во время сбоев в работе магазина. Специалисты уже устранили более 70% ошибок в работе приложения и сайта. Количество ошибок в работе приложений и сайта Wildberries к 15 марта снизилось в 4 раза по сравнению с 14 марта.

