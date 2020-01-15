Эксперт оценил технологию цифрового отпечатка звонка для борьбы с мошенниками

Фото: depositphotos/5nikolas5

Руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов прокомментировал предложение разработать и внедрить технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.

По словам специалиста, бороться нужно в первую очередь с утечками баз данных клиентов.

"Даже сейчас оператор может выполнять проверку того, действительно ли звонит абонент, которому принадлежит номер, или нет. Но все равно есть технологии, которые позволяют обходить эти проверки", – сказал Ульянов в беседе с ИА "НСН".

Он подчеркнул, что проблема кроется в том, что в банках, а также других крупных организациях постоянно утекает информация.

"Если звонит человек с улицы и просит назвать личные данные, то нормальный абонент пошлет его куда подальше. Но если звонящий обращается по имени-отчеству, знает номер счета банка, лежащую на ней сумму. Человек делает вывод: ему звонят из банка, уровень доверия выше", – сказал Ульянов.

Ранее Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила ФАС новый способ для борьбы с телефонными мошенниками. Соответствующее письмо было направлено в адрес руководителя ФАС Игоря Артемьева.

Как отметил в письме руководитель АППСИМ Владимир Зыков, в России увеличивается число звонков от мошенников, которые представляются сотрудниками банков и пытаются выведать конфиденциальную информацию. Чтобы с этим бороться, как говорится в письме, нужно разработать и внедрить технологию цифрового отпечатка звонка. По словам Зыкова, это цифровой сертификат с системой шифрования, присваиваемый каждому звонку операторами связи.

В Сбербанке ранее сообщили, что популярными способами кражи денег с карт стали звонки от "службы безопасности" банка, покупателя и брокера, а также "опросы от имени банка".

Гражданам посоветовали не совершать никаких операций по инструкциям звонящего. Как только собеседник попросит предоставить данные от карты или интернет-банка, нужно сразу прекратить разговор.

Кроме того, кибермошенники разработали новый метод хищения денег у банковских клиентов. Они устанавливают на смартфоны программы удаленного доступа.

