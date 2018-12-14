"Умные" дисплеи помогут покупателям с выбором

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

В салонах оператора мобильной связи Tele2 появится интерактивная система цифровой навигации.

Цифровые дисплеи, управляемые из офиса компании, будут отображать самую полную и актуальную информацию об ассортименте в режиме реального времени. Благодаря им посетители салонов смогут сравнить цены на гаджеты и выбрать понравившийся смартфон или аксессуар.

Кроме того, цифровые дисплеи оснастят функцией цветовой индикации, где тот или иной цвет будет соответствовать определенной категории товара. Это поможет покупателям быстро найти интересующий их гаджет и подобрать к нему аксессуары. А интерактивные панели покажут различия в характеристиках моделей, если клиент еще не определился с выбором.

По словам представителей компании, новая система не только улучшит качество обслуживания в салонах, но и повысит эффективность работы и исключит ошибки, которые случаются из-за несвоевременного обновления цен. Помимо этого, отметили в руководстве мобильного оператора, единовременная передача данных на все цифровые дисплеи позволит успешно проводить краткосрочные акции и увеличить продажи. Tele2 уже начал тестировать цифровую навигацию в шоуруме в головном офисе компании.

Директор по продажам макрорегиона "Москва" Tele2 Антон Жуковский заявил, что повышение качества обслуживания в салонах входит в список ключевых приоритетов компании. По его словам, "наша задача сделать салоны связи максимально комфортными, удобными и понятными для клиента". Жуковский напомнил, что современные покупатели "очень требовательны к своему времени и качеству сервиса", и пообещал соответствовать их ожиданиям, в том числе путем внедрения новой системы электронной навигации.