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Общество

14:32

В России создали домофон, который сам вызывает полицию

технологии общество безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Концерн "Автоматика" (входит в "Ростех") создал "умный" домофон с функцией распознавания лиц и возможностью экстренного вызова в автоматическом режиме. Домофон представили на форуме в Тюмени "ИНФОТЕХ-2019".

"Это не просто устройство для входа в подъезд, а комплексная система безопасности для жильцов дома. Домофон, подключенный к интернету, объединен в единую сеть с охранно-пожарной сигнализацией, что позволяет устройству в автоматическом режиме сообщать в контактный центр экстренной службы о нештатных ситуациях и оповещать жителей дома об опасности", – сказал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, передает РИА Новости.

Также через домофон можно самостоятельно связаться с экстренными службами.

В домофон встроен дисплей диагональю 4 дюйма и широкоформатной IP FullHD камерой с функцией распознавания лиц. Это позволяет жильцам автоматически открывать дверь без ключа, только подойдя к подъезду. Можно открыть дверь удаленно при помощи мобильного телефона.

В 2018 году началось тестирование таких "умных" домофонов предыдущего поколения. Пилотный проект "Смарт-Квартал" реализуется правительством Москвы на территории, объединяющей семь многоквартирных домов в районе Марьино.

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