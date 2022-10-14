"Тинькофф" предупредил о сбоях в работе приложения банка за границей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Некоторые пользователи "Тинькофф" столкнулись с проблемами при использовании приложения банка из-за IP-адресов, которые находятся вне юрисдикции России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

"Сложности в работе приложения у части клиентов за границей могут быть связаны с использованием IP-адресов вне юрисдикции РФ", – говорится в сообщении.

"Тинькофф" порекомендовал пользователям, столкнувшимся с проблемой, использовать российский IP-адрес.

Ранее сообщалось, что банк снизил стоимость интернета в Казахстане. Пользователи "Тинькофф мобайла" могут приобрести 1 Гб за 899 рублей, 2 Гб – за 1 200 рублей.

Помимо этого, "Тинькофф Банк" планирует предложить Центробанку увеличить лимит бесплатных переводов по СБП до 300 тысяч рублей в месяц. На данный момент он равен 100 тысячам рублей в месяц.

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