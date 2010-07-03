Назван самый популярный аэропорт у абонентов Tele2

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В мае-июле Шереметьево стал самым популярным аэропортом у абонентов Tele2 – из него вылетали 36% клиентов оператора. Кроме того, аэропорт лидировал по количеству посетивших его абонентов в каждый из трех месяцев.

На втором месте в рейтинге – Домодедово с показателем в 34%, а на третьем – Внуково (30%). Такая активность коррелирует с объемом пассажирского трафика в столичных аэропортах.

Шереметьево лидирует и по объему скачанного в аэропорту интернет-трафика. За три месяца на него пришлось 38% всего потребления передачи данных. За ним расположился Домодедово (35%), на третьем месте – Внуково (27%).

Таким образом, Шереметьево стал единственным аэропортом, где среднее количество скачанного трафика в день превысило 1 Тб.

Внуково стал лидером по количеству клиентов Tele2, вылетающих за рубеж, а Домодедово – по количеству пассажиров внутренних рейсов. Самым трафиковым месяцем во всех аэропортах стал июль.

Абсолютным лидером по количеству путешествующих за рубеж клиентов оператора стала Турция. За ней в рейтинге расположились Италия, Германия, Испания и Тунис.

Что касается поездок по стране, 25% посетителей аэропортов из числа абонентов Tele2 путешествовало в мае-июле в Краснодар. В пятерку популярных направлений также вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

Ранее сообщалось, что компании Tele2 и Ericsson запустили на Тверской улице первую в России пилотную зону 5G. Сплошное outdoor-покрытие опытного участка охватывает территорию от Кремля до Садового кольца.