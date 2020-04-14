Сбой произошел в работе Twitter

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Пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе социальной сети Twitter. Об этом передает портал Downdetector, который занимается отслеживанием происходящих неполадок во время функционирования интернет-ресурсов.

Отмечается, что чаще всего жалобы на работу соцсети приходят из Великобритании, Германии, Франции, США и Японии.

Больше всего проблем возникает во время использования сайта – об этом заявили 60 процентов пользователей. При этом 21 процент опрошенных жалуется на приложение для Android, а 17 процентов – на приложение для iPhone и iPad.

Ранее сбой случился в работе электронной почты Gmail. Более половины опрошенных столкнулись с проблемой в получении сообщений.

4 апреля пользователи сообщили о сбоях в работе Instagram. О происходящих неполадках заявили и жители Москвы.